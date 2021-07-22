財報利多蓋過疫情疑慮 亞股延續全球股市漲勢

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（法新社香港22日電） 亞洲股市今天在企業財報利多蓋過對Delta變異株疫情疑慮的情況下，普遍收高。越來越多的企業公布強勁的財報，顯示企業表現佳，以及全球經濟逐漸擺脫去年疫情引發的衰退。

經曆本周伊始痛苦的跌勢，投資人在對前景樂觀心理帶動歐美股市接連彈漲後，重新歸隊，儘管新增感染病例攀升，迫使部分國家政府再度祭出封城，或其他的防疫限制措施。

市場對經濟長期來看將復蘇的信心升高，數據顯示，即使已經完整接種疫苗的民眾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株，像是在美國和英國，這些病患住院或死亡的比例維持相對低點，意味着施打疫苗發揮作用。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「美國的情況是Delta感染病例攀升，不會造成強化防疫限制措施，各州疫苗覆蓋率雖不同，但65歲以上人口現在已經79.5%完整接種。」

他說，Delta變異株疫情疑慮未消，但「目前各界的看法是疫情不會對經濟復蘇構成立即性威脅。從疫苗的保護力來看，Delta頂多造成復蘇往後延一季，各國將提高疫苗覆蓋率後，才會全面解除防疫限制措施。」

威瑞森（Verizon）和可口可樂（ Coca-Cola）優於預期的財報激勵美國投資人，儘管疫情衝擊觀光旅遊，聯合航空（United Airlines）仍預估財報將轉虧為盈。

觀察家表示，目前為止85%美國企業公布的財報超乎預期。

日本股市今天適逢假日休市。港股恆生指數今天收盤大漲499.26點，漲幅1.83%，來到27723.84點，領漲亞洲股市。上海綜合股價指數漲0.34%，收在3574.73點。

雪梨、首爾和馬尼拉股市都收漲逾1%。威靈頓、新加坡和曼谷股市也上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP