財報季前投資人觀望 亞洲股市普遍收跌

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（法新社香港12日電） 亞洲股市今天普遍收跌，因為投資人在下個財報季登場前持觀望態度，高度期盼在經濟復蘇出現進展之際，企業公布強勁財報及未來展望。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，重申他認為經濟正在改善的觀點，但也警告2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍構成風險。

儘管美股道瓊和標普指數9日收盤再創新高，仍不足以刺激亞股今天早盤買氣，而美國生產者物價指數（PPI）飆升幅度高於預期，顯示通膨將可能持續多月。

對於經濟復蘇恐導致今年通膨大幅攀升的憂心，已使美國10年期公債殖利率升至近1年來最高水平。這項殖利率是衡量未來利率的指標。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes ）指出：「在一段時間內，利率仍將是最重要議題，將繼續影響股市走向，在這次財報季前後及期間將影響更甚。」

東京股市日經225指數下跌0.8%，收29538.73點；香港恆生指數下滑0.9%，收28453.28點；上海證券交易所綜合指數降幅為1.1%，收3412.95點。

雪梨、新加坡、馬尼拉、雅加達及威靈頓股市也收跌，但首爾及台北股市小幅收漲。

© 2021 AFP