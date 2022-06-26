國際清算銀行：各國央行應迅速行動對抗通膨

（法新社蘇黎世26日電） 國際清算銀行（BIS）今天在年度經濟報告中示警，停滯性通膨的威脅逼近全球經濟，各國央行不應讓通膨根深柢固。

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國際清算銀行被視為全球各央行的央行，它今天表示，各國央行必須迅速且果斷地行動，以確保通膨率能回到低檔並穩定下來，同時抑制對經濟成長的衝擊。

國際清算銀行在報告中寫道，各國央行的首要任務就是恢復低又穩定的通膨率，而在這麼做時，應試圖把經濟活動受衝擊程度降至最低，繼而維護金融穩定。

國際清算銀行還提到，翻開歷史，規畫所謂的軟着陸十分困難，而當前的起始條件又讓這項任務更加艱鉅。

國際清算銀行總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）在記者會上說，「軟着陸比較合我們的意，因為那樣代表貨幣政策收緊幅度可以較低」，「但就算情況不是這樣，優先任務肯定應是對抗通膨」，以防止全球經濟暴跌。

經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊後，各國央行起初認為隨着經濟復蘇，通膨增長只是暫時性的。但物價在俄羅斯2月入侵烏克蘭後加速飆漲，導致各國央行大舉升息。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

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