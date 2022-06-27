升息疑懼消退 亞股延續上周漲勢

（法新社香港27日電） 亞洲股市今天再度走高，延續上周漲勢，以及美國華爾街股市的強勁表現，市場對於通膨可能已經觸頂的臆測，緩和了對央行升息的預期心理。

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隨着物價以一個世代以來未見的速度攀升，近幾個月來，財金首長被迫提高借貸成本，逐步結束超寬鬆貨幣政策，讓市場投資人的背脊發涼。

不過，一連串疲軟的數據讓投資人認為通膨可能已經觸頂，或者即將觸頂，賦予央行不用再那麼積極升息的空間。

市場預期利率可能不會上調到當初預期的高點，帶動美股24日走揚，標準普爾500指數和那斯達克指數雙雙收漲逾3%。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）外彙策略部門負責人厄崔爾（Ray Attrill）說：「市場認為聯準會現在升息速度或許不會如市場之前憂心那麼快，而且未來若出現類似衰退的情況，2023年底前降息現在看來甚至有實際可能，進而大大改善市場上周的風險情緒。」

厄崔爾說，這波反彈已經收復6月9日到16日失土約2/3。

亞洲股市今天持續上周漲勢。港股恆生指數在中國科技股強勁走勢帶動下大漲2.4%，來到22229.52點，領漲亞股。跡象顯示，中國對科技業的打壓行動可能近尾聲，增添市場樂觀氣氛。

日股日經指數收揚1.4%，來到26871.27點。上海綜合股價指數收漲0.9%，來到3379.19點。

至於亞洲其他股市，首爾、新加坡、雪梨、馬尼拉、台北、曼谷和威靈頓股市都收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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