空勤罷工遍及歐洲多國 瑞恩航空淡化衝擊

（法新社巴黎26日電） 愛爾蘭廉價航空公司瑞恩航空（Ryanair）淡化本周末機組人員罷工影響，稱航班安排只受到「非常輕微的干擾」。

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瑞恩航空機組人員工會呼籲西班牙、葡萄牙和比利時以及義大利和法國員工分別於24日和25日發起為期3天的罷工，抗議工資和工作條件不周。

瑞恩航空今天聲明表示，自24日以來，9000個航班中只有不到2%受到「極少數又缺乏支持的機組人員罷工」影響。

這家歐洲最大廉航將西班牙、義大利、英國和法國的航班取消歸咎於南歐發生雷暴，以及法國馬賽（Marseille）空管中心舉行罷工的緣故。

法新社報導，根據瑞恩航空的Scorebuddy網站，比利時的沙勒羅瓦機場（Charleroi）受到最嚴重影響，25日有44個返程航班遭取消。

瑞恩航空的法國航空從業人員工會（SNPNC）代表穆格斯（Damien Mourgues）說，瑞恩航空不尊重員工休息時間的法律規定。工會也呼籲調高機組人員薪資，因為他們目前領取的仍是最低工資。

瑞恩航空的西班牙機組人員工會已號召員工於6月30日至7月2日再次罷工。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP