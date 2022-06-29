Fed官員：美國經濟可望躲過衰退 但須快速升息

（法新社華盛頓28日電） 紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯今天說，美國經濟今年將如預期放緩，可望避免衰退，但美國聯邦準備理事會（Fed）必須迅速調高借貸利率。

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威廉斯（John Williams）告訴美國財經媒體CNBC:「衰退不是我現在的基本情況假設，我認為經濟強勁。」

但他表示，決策者必須「迅速」升息，以降低通膨壓力，並在年底前將主要政策利率調高到3.0至3.5%。

在美國家庭苦於應付汽油和食品價格飆升的情況下，聯準會本月稍早宣布近30年來最大規模升息，試圖讓經濟降溫，並控制通膨。

聯準會自3月以來已將基準利率從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時的零利率上調1.5個百分點，預計將在7月政策會議上宣布再次升息0.75個百分點，並進一步升息。

外界憂心聯準會抑制創40年來高點的通膨的作法，恐讓美國經濟陷入衰退。

但威廉斯呼應美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）審慎樂觀的看法。他說，前方有一條避免衰退的道路。

他說：「我預期今年的經濟成長將比去年放緩。」國內生產毛額（GDP）將成長1.0到1.5%。

他指出：「這不是衰退，而是我們需要看到的經濟放緩，以減輕通膨壓力，把通膨降下來。」

然而，其他的經濟學家並非都這麼樂觀。

美國經濟評議會（Conference Board）首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）認為，美國可能會面臨短暫的衰退。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

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