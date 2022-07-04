土耳其通膨率飆升至78.6% 創1998年迄今最高紀錄

（法新社伊斯坦堡4日電） 受到總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的非常規經濟政策影響，土耳其6月通貨膨脹年增率飆升至78.6%，創下24年來的最高紀錄。

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法新社報導，根據土耳其國家統計機構公布的最新數字，78.6%是1998年1月以來的最高值。5月通貨膨脹年增率為73.5%，去年初則為15.0%。 土國國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）1日承諾，消費者物價將於今年12月開始下降。

數據顯示，整體通膨主要是受運輸成本上漲123.4%、加上非酒精飲料上漲94%所推動。家庭用品價格的飆升幅度也高達81.1%。 土耳其的經濟危機始於去年艾爾段強迫中央銀行進行一系列降息。此後物價飛漲，但利率仍持續下降。

本月1日，土國在1年內第2度大幅拉高最低薪資。繼1月將基本薪資調升50%至4250里拉後，艾爾段又將基本薪資提高30%至5500里拉（約新台幣9740元），以保護家庭免受通膨影響。去年底的最低薪資僅為2826里拉。 據土耳其社會安全機構（The Social Security Institution）今年初的數據，土國約8400萬人口中，逾4成勞工靠着基本薪資過活。

經濟學家警告，大幅提高多數人口薪資屬於推升通膨措施，實施時應搭配升息或其他限制支出的手段。

© 2022 AFP