蘇伊士運河年度營收70億美元 創史上新高

（法新社開羅4日電） 埃及蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）今天宣布上個財政年度船隻通行費收入高達70億美元，改寫年度營收紀錄。蘇伊士運河先前曾多次調漲通行費。

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蘇伊士運河管理局主席雷比（Osama Rabie）表示，在埃及財政年度2021年7月至今年6月間，約有13.2億公噸貨物通過蘇伊士運河。

上個年度營收70億美元，較前一年度的58億美元成長逾1/5，也改寫史上最高營收紀錄。

席雷比今天表示：「全球危機證明了蘇伊士運河維持國際供應鏈穩定的重要性。」

蘇伊士運河連接紅海與地中海，佔全球海上貿易量約10%。蘇伊士運河也是埃及重要的外彙來源，埃及正苦於俄羅斯入侵烏克蘭造成的通貨膨脹及貨幣貶值。

蘇伊士運河今年兩度調漲船隻通行費，包括油輪的通行費。

今年4月，蘇伊士運河的船隻通行費收入達6億2900萬美元，改寫最高月度營收紀錄。

埃及因俄烏戰爭承受愈來愈大的經濟壓力，外彙存底在3月至5月間下滑55億美元，來到355億美元。

根據官方數據，由於全球物價攀升，埃及通膨率在6月年增15.3%，創下3年新高。

埃及央行在3月底允許埃及鎊兌美元貶值，使得本國貨幣在一夕之間貶值18%。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

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