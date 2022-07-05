亞股漲多跌少

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（法新社香港5日電） 亞股今天大多收高，因為美國總統拜登正在尋求控制通膨的方法，因此投資人日益揣測拜登即將取消川普政府時期對進口中國產品加徵的部分關稅。 近幾個月來，交易大廳氣氛變得愈來愈悲觀，觀察人士警告，旨在抑制價格上漲的大幅升息措施，可能導致經濟萎縮，加劇俄烏戰爭造成的不確定性。 由於有傳言稱白宮即將取消對價值數千億美元中國進口商品的部分關稅，股市聞訊上漲，有報導指出白宮本周可能會做此宣布。 由於一些關稅即將到期，華府官員一直在討論這些措施，並着眼於處於40年來高點的通膨。