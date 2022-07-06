市場瀰漫衰退疑慮 亞股多收跌

（法新社香港6日電） 隨着市場瀰漫衰退疑慮，亞洲股市今天多數收跌，東京、香港和上海股市跌幅都超過1%。

廣告 繼續瀏覽後續

中國部分地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情擴散，增添不確定性，令人憶起今年稍早上海和北京當局祭出嚴厲防疫封控措施，對經濟造成重創的噩夢。

此外，投資人日益憂心央行急遽升息打擊攀抵數十年高點的通膨，恐導致主要經濟體萎縮，而能源危機惡化也讓歐洲問題雪上加霜。

雖然傳出美國總統拜登（Joe Biden）考慮解除部分川普時代對中國商品所課徵關稅的傳聞，但對股市提振不大。

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示，投資人急着「反映美國的衰退，以及中國前一天本土疫情擴散後，可能會擴大實施防疫封控措施」。

「中國可能會祭出更多清零政策。對亞洲而言是不受歡迎的現實，勢必會帶來更多衝擊，而亞幣走弱也是因素之一。」

日股日經225指數今天收跌1.2%，來到26107.65點。港股恆生指數收挫1.2%，來到21586.66點。上海綜合股價指數收跌1.4%，來到3355.35點。

至於其他亞洲股市，雪梨、首爾、新加坡、台北和雅加達股市都收跌，威靈頓和馬尼拉股市則收漲。

© 2022 AFP