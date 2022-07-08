世界糧價6月下跌 仍接近歷史最高位

（法新社巴黎8日電） 聯合國糧農組織（FAO）今天表示，包括小麥在內，世界糧食價格於6月份連續第3個月下跌，不過仍接近歷史最高價位。

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俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，導致烏國糧食出口中 斷，而莫斯科隨即遭到國際制裁，引發人們擔憂全球將陷入饑餓危機。

俄烏遼闊的穀物種植區，為世界主要糧倉，兩國出口的小麥、植物油和玉米，在全球大宗商品市場占很大比例。

根據FAO，衡量多種食品在國際市場價格每月變化的糧農組織糧價指數（FFPI），曾因俄烏戰爭於3月飆升創紀錄，如今已於6月下跌2.3%。不過仍比去年（2021）6月高出23.1%。

FAO首席經濟學家柯藍（Maximo Torero Cullen）表示：「儘管FFPI在6月連續第3月下降，但仍接近今年3月的歷史最高水平。」

包括穀物、植物油和食糖在內，大部分食品價格在6月下跌，穀物整體下跌4.1%。小麥下跌5.7%，為3月以來首次。

FAO稱：「6月價格下降是因北半球新收成、一些主要生產國作物狀況改善以及俄羅斯產量前景提高等季節性供應所致。」

FAO表示，俄羅斯今年小麥產量預料將非常好。俄烏兩國小麥產量加起來約佔全球小麥供應量1/4。FAO指俄羅斯在2022-23年的小麥出口，有可能高達4000萬公噸。

6月份植物油指數下跌7.6%，葵花籽油、大豆油、棕櫚油價格均下跌。柯藍說，儘管有這些下跌，但當初推高全球價格的因素仍然存在。

這些因素包括：全球需求強勁、一些主要國家天氣惡劣、更高的生產和運輸成本以及因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致供應鏈中斷，此外還有烏克蘭戰爭持續所帶來的不確定性。

相較之下，肉類價格6月漲1.7%，刷新紀錄。FAO表示，俄烏戰爭和禽流感爆發造成的短缺，令所有各種肉類，尤其雞肉，價格都上漲。

© 2022 AFP