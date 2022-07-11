科技鉅子攜手發展太空5G 串聯整個地球

（法新社巴黎11日電） 泰雷斯集團（Thales）、高通公司（Qualcomm）和愛立信公司（Ericsson）今天公布一項以太空為基礎的網路計畫，能讓智慧手機直接透過衛星通訊，希望串連整個地球。

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這三家公司預計發射數以百計的5G衛星，以覆蓋「極端地理環境以及遠隔重洋的偏遠地區」。

這項計畫可能會削減現有行動網路收發訊號所需的基地台和天線。

不過，這項構想目前還在初步階段。

這三家公司表示，他們已進行「多項研究和模擬」，如今將探索這項技術的可能運用。

這三家公司在聲明中說：「結果實際上可能意味未來的5G智慧型手機可以使用5G連結地球各地。」

可能的益處之一是更高的安全性，這對國家政府來說可能有用。

他們也指出，以太空為基礎的網路可以在天災或其他大型停電影響陸路網路時作為備援。

然而，這三家公司都不預期會在短期內推出。

愛立信全球資深副總裁暨技術長艾庫登（Erik Ekudden）表示，什麼時候才安置第一批衛星使用，現在還言之過早。

泰雷斯表示，可能會在4到5年內開始推出600到800枚衛星。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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