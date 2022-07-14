菲律賓央行意外升息3碼

（法新社馬尼拉14日電） 菲律賓央行今天意外宣布升息，為連續第3個月提高借貸成本，並警告隨着官員設法控制能源和食品價格的飆升，未來可能會繼續升息。

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隨着俄烏戰爭及供應中斷引發通貨膨脹，增加家庭及企業財務壓力，菲國也跟隨世界各國央行的步伐升息。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近期任命的央行總裁米達拉（Felipe Medalla）表示，貨幣委員會同意調高關鍵利率75個基點至3.25%，並立即生效。隔夜存款和貸款利率也上調同樣幅度，分別達到2.75%和3.75%。

米達拉表示：「貨幣委員會旨在通過採取緊急措施，進一步穩定通膨預期，並緩和通膨前景日益增加的風險。這些政策措施尤其旨在幫助應對來自他國的溢出效應，其可能破壞通膨預期。」

原定8月審核貨幣政策的菲國央行，自5月至今已升息125個基點。此前，為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間支撐國內經濟，利率持續維持2020年11月以來的歷史低點。

但米達拉表示，今年經濟成長的強勁反彈意味着經濟可以承受更嚴峻的貨幣政策。他警告，央行已準備好「採取進一步必要行動」來遏止通膨。

© 2022 AFP