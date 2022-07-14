降低仰賴進口 博世投資半導體生產30億歐元

（法新社法蘭克福13日電） 德國工程集團博世集團（Bosch）今天表示，該公司將投入國內半導體生產30億歐元（約新台幣898億元），以降低對進口晶片的依賴。

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博世集團執行長哈東（Stefan Hartung）在聲明中表示：「目標必須是生產歐洲產業專用晶片。」

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發驟然阻斷供應、造成工廠停擺和商店缺貨後，半導體生產已成為歐洲和美國的戰略優先事項。

歐洲聯盟（EU）今年稍早推出晶片法案，計畫投入430億歐元（約新台幣1兆2862億元），以達到在2030年以前讓市佔率較現階段（10%）翻倍至20%，以降低對亞洲進口的依賴。

哈東表示，博世集團預估未來幾年半導體需求將持續成長。

哈東表示，由於晶片是各樣眾多產品的總鑰匙，發展微電子事業對於博世集團各領域的成功至關重要。

這項投資計畫將持續至2026年，當中包括斥資1億7000萬美元，在集團位於德國西南部的羅伊特林根（Reutlingen）和東部的德勒斯登（Dresden）廠區成立新開發中心。

博世集團也將投入2億5000萬歐元，在未來一年擴大德勒斯登廠區3000平方公尺。

博世也將投資4億歐元，在2025年前，擴大羅伊特林根廠區，從原本的3萬5000平方公尺，增加至4萬4000平方公尺。

德國擁有歐洲最密集的半導體生產網絡，德勒斯登附近的半導體聚落經常被稱為薩克森矽谷（Silicon Saxony）。

今年稍早，美國科技巨擘英特爾（Intel）表示，該公司將投資170億歐元在德國東部的馬德堡（Magdeburg）興建新製造廠。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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