衰退疑慮增且中國成長未達標 亞股收盤走勢分歧

（法新社香港15日電） 亞洲股市今天走勢分歧，因為通膨飆高和世界各國連連升息持續助長衰退疑慮，同時中國經濟成長率遠未達標，也增添了市場對於世界各大經濟體的憂心。

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華爾街巨頭摩根大通（JP Morgan，小摩）和摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）的獲利不如預期，令市場更加擔心，物價上揚、貨幣政策緊縮和烏克蘭戰爭等一連串問題產生的經濟後果，會打擊企業獲利。

由於若干國家本周升息，投資人預期，在官員奮力要控制數十年來最嚴重通膨問題的情況下，美國聯邦準備理事會（Fed）本月將調升利率75個基點（3碼）。有些觀察家指出，聯準會很可能升息1個百分點。

由於投資人日益考量明年的衰退，股價難以獲得上漲動能。美國股市3大指數收盤多下挫，市場情緒也因小摩和大摩財報令人失望而受到壓抑。

亞洲方面，香港和中國股市收盤下滑，因為數據顯示，在上海和北京各大城市實施防疫封控措施的打擊下，中國第2季國內生產毛額（GDP）成長率僅年增0.4%。

這個數字遠低於分析師接受法新社調查所預估的1.6%；但也有人猜測，這將為中國當局推出新的激勵措施提供了新動力。

野村證券首席中國經濟學家陸挺告訴記者：「我們對今年下半年的成長展望保持謹慎，隨着傳染力高出許多的Omicron病毒變異株在中國傳播，可能會引發另一輪的廣泛封控措施。」

上海綜合指數滑落1.64%，收在3228.06點；香港恆生指數跌2.19%，收20297.72點；雪梨、威靈頓、曼谷和雅加達也都下挫。

東京日經指數漲升0.5%，收26788.47點；新加坡、首爾和台北股市都收漲。

© 2022 AFP