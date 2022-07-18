經濟衰退憂慮放緩 亞股收高

（法新社香港18日電） 由於數據顯示美國消費者對通膨飆升和利率上升仍有應對彈性，加上投資人對經濟衰退的憂慮減輕，帶動華爾街股市反彈，亞股今天跟着收紅。

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法新社報導，儘管如此，投資人仍對經濟前景感到憂心，因為俄羅斯在烏克蘭的戰爭仍看不到結束跡象、中國再度封城以應對新一波的COVID-19疫情，且各國央行都在迅速收緊貨幣政策。

在6月美國零售銷售意外上揚以及花旗集團（Citigroup）財報優於預期後，美股三大指數15日均走高。

雖然近期一系列經濟數據增加對美國聯邦準備理事會（Fed）即將進一步提高借貸成本的押注，但仍無法確定下周聯準會將下重手更大幅升息。

市場分析師普遍預期聯準會將宣布加息3碼，部分人士則認為升息幅度將達100個基點。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「整體而言，強勁的美國數據…緩解了經濟衰退迫在眉睫的擔憂，但也不太可能成為聯準會加息100個基點的理由。」

交易員正密切關注歐洲央行本周的政策會議，預計這次會議將宣布10餘年來的首次加息。

升息預期也為陷入困境的歐元提供了一些支撐。由於市場擔心俄烏戰爭引發的能源危機將導致經濟衰退，歐元受到重創。

港股恆生指數收漲2.7%，來到20846.18點。上海綜合股價指數漲1.6%，來到3278.10點。

雪梨、首爾、新加坡、孟買、台北、雅加達、曼谷和威靈頓股市均收紅。日本今天則是假日。

© 2022 AFP