消費者顧忌通膨 歐元區7月經濟活動大減

（法新社布魯塞爾22日電） 今天公布的重大調查結果顯示，歐元區7月經濟活動驟減，原因在於製造業大幅下降，同時消費者在防疫封鎖措施解除後的消費熱潮也因物價高昂而叫停。 標普全球（S&P Global）綜合採購經理人指數(PMI)顯示，歐元區7月初值降至49.4，低於6月的52.0，也跌破50榮枯分界線。

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標普全球首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）說，「若將實施防疫封鎖措施的月份排除，今年7月是2013年6月以來PMI顯示萎縮的第一個月」，並指出國內生產毛額（GDP）呈現負成長。

威廉森說：「儘管目前並不嚴重，但新訂單大量流失、積壓的工作不斷減少以及景氣判斷轉向悲觀，在在顯示下滑速度正在夏季加快。」

前述調查顯示，德國經濟活動下降幅度最大，這個出口大國的高品質商品已受到價格高昂和需求疲軟影響。

仰仗國內消費者和服務業推動活動的法國經濟接近停滯。

調查顯示，歐洲各國以消費者為導向的旅遊和娛樂等服務業以及媒體業和運輸業，若非毫無成長，便是直接下滑，與防疫封鎖措施首次解除時形成鮮明對比。

在工廠活動連續第2個月大幅下滑之下，這使製造業的困境更甚。

標普全球並指出，貨幣條件收緊產生負面效應，歐洲中央銀行走上了調升借貸成本之路，這也可能使經濟活動趨緩。

© 2022 AFP