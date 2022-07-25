德國7月企業信心降至2年低點 經濟恐處衰退邊緣

（法新社法蘭克福25日電） 德國衣佛研究所今天公布，受到能源危機影響，歐洲最大經濟體德國7月企業信心「顯着」惡化至2年低點，且遜於預期。所長菲斯特警告，這顯示德國經濟可能瀕臨衰退。

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衣佛研究所（Ifo Institute）依據對9000家企業所做的意見調查，每月發布德國企業信心指數，而數據由6月的92.2降至7月的88.6，創下2020年6月以來最低紀錄，當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情才在當地剛爆發不久。

菲斯特（Clemens Fuest）表示，悲觀數據顯示「德國正處於經濟衰退臨界點」。他指出，德國企業情緒已「顯着降溫」，「能源價格升高及天然氣短缺的威脅，正使得經濟承受壓力」。

菲斯特還說，德國製造業的企業信心下滑格外明顯，「業界對接下來幾個月的看法，達到2020年4月以來最悲觀程度」。

荷蘭國際集團（ING）分析師布茲斯基（Carsten Brzeski）表示，「全球需求減弱及供應鏈摩擦」也正在影響德國經濟，且強勁逆風與數據疲軟，意味德國經濟恐怕「在第2季已經」呈現萎縮。

© 2022 AFP