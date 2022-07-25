投資人等待利率財報消息 亞股大多收黑

（法新社香港25日電） 全球股市本周面臨重要一周，除了美國聯邦準備理事會（Fed）準備再度調升利率，幾家全球科技業巨擘也將發布財報。在本周第一個交易日，亞洲股市收盤大多下跌。

廣告 繼續瀏覽後續

外界已普遍預期，美國中央銀行將一舉升息75個基點（3碼），因此投資人將仔細研究決策官員對全球最大經濟體美國的展望看法。聯準會一方面努力抑制通貨膨脹，另方面也想辦法促進經濟成長。

聯準會高層官員已經表明，他們的主要優先考量，是將美國通膨率從40年高點拉低，甚至寧願犧牲經濟成長。

聯準會公布貨幣政策決議的隔天，美國政府也將公布第2季國內生產毛額（GDP）數據。一些觀察家警告，數據可能顯示美國經濟連續2季萎縮，這會被視為落入技術性衰退。

美國股市3大指數上周最後一個交易日收黑，中止連續3日勁揚趨勢，賣壓來自重要的美國服務業數據遠遜於預期。

投資人也在等待蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）等重量級企業發布財報，當中數據將就通膨率飆高及利率上升對消費者支出和企業獲利的影響，提供更清楚概念。

隨着投資人注意力從物價上漲轉移到經濟成長，分析師對於前景依舊抱持謹慎。渣打（Standard Chartered）策略師羅伯森（Eric Robertsen）表示：「鑒於經濟衰退疑慮增強，且央行致力於犧牲成長來對抗通膨，我們仍預期風險較高資產還會走跌。」

東京股市今天收盤挫跌0.8%，香港股市下跌0.2%，上海股市收挫0.6%，雪梨、台北、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市也全數收低。但首爾和曼谷股市收高，新加坡股市收平。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2022 AFP