推特9/13開股東大會 表決馬斯克收購案

（法新社舊金山26日電） 美國億萬富豪馬斯克放棄收購社群媒體巨擘推特，推特循法律途徑以求完成交易，並將於9月13日召開股東大會就併購案進行投票，該公司今天敦促股東同意這項交易案。

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馬斯克（Elon Musk）原本要以440億美元（約新台幣1.32兆元）買下推特（Twitter），但卻突然變卦，這讓雙方為此對簿公堂，法官將在10月開庭審理此案。

推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）和董事會主席泰勒（Bret Taylor）在提交美國證券管理委員會（SEC）一封給投資人的信中說：「推特認為，馬斯克先生所謂的終止收購是無效、錯誤的，併購案仍然有效。」

「您在特別會議上的投票，對我們能否完成併購至關重要。」

推特股東獲得保證，確定他們能在線上參加會議，並進行遠端投票。

推特董事會一致建議股東投票支持馬斯克得遵循4月簽署的交易條款，以每股54.20美元的價格來收購該公司。

推特在今天給股東的信中說：「我們致力於依照與馬斯克商訂的價格和條款完成併購案。」

推特今天的股價收在39.34美元。

上周，推特將令人失望的單季收益結果，歸咎於馬斯克一團亂的收購案帶來種種不確定性等不利因素。

但推特的報告指出，那些「可以轉化為收入」的每日活躍使用者人數，即那些可以看到廣告的用戶，增加了880萬，達到2.378億。

推特的統計涵蓋的是截至6月為止的數據，而馬斯克7月才採取行動試圖「終止」交易。

馬斯克以推特沒提供假帳號的統計數字為由，要終止這項收購案。推特則反駁說，馬斯克已經同意這項併購案，現在不能退出。

美國東部德拉瓦州一處法院同意就是否要求馬斯克完成對推特的收購一案，儘速開庭審理。

本案攸關數以十億計美元與推特的未來，馬斯克曾表示，推特應該准許任何合法的言論，這樣的立場讓人擔心推特可能被用來煽動暴力。

© 2022 AFP