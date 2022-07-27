母公司Alphabet獲利下滑 Google股價仍勁揚

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（法新社舊金山26日電） Alphabet今天發布2022財年第2季度財報顯示，隨着旗下Google長紅的廣告營收成長減緩，Alphabet的獲利下滑、營業收入不如預期，但市場似乎卻對此不算太差的表現感到寬慰。 大型科技公司正在努力克服從通貨膨脹到俄烏戰爭等種種困難，而目前已發布的第2季度財報整體上看來並不是很棒。 Alphabet第2季度營收增長13%至697億美元，其中大多來自旗下的搜尋引擎及雲端計算服務，但仍低於分析師預期。 Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在公布財報的電話會議中說：「我認為現在是我們釐清重點的好時機。這是消化並確認我們正在往對的方向努力的機會。」 Alphabet季度凈利較去年同期下滑13%至160億美元；由於通貨膨脹、俄烏戰爭及其他干擾全球經濟的問題，推動公司獲利成長的線上串流廣告營收已放緩。 分析師密契爾（Evelyn Mitchell）表示：「Google本季度獲利表現不如預期，證明了它未能在數位廣告產業普遍面臨的挑戰中倖免。」 她還說：「儘管如此，憑藉着它在搜尋廣告的高市佔率，Google相對來說仍有機會度過即將來臨的艱難考驗。」