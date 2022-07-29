美經濟萎縮強化升息放緩預期 亞股走勢分歧

（法新社香港29日電） 亞股今天走勢分歧，美國經濟再次萎縮使得衰退疑慮加劇，但也令投資人更加預期美國聯邦準備理事會（Fed）將放慢升息腳步。

廣告 繼續瀏覽後續

在市場因通膨飆高以及美國聯準會收緊貨幣政策而致悲觀期延長後，投資人開始猜測，市場行情可能已觸底。

世界最大經濟體美國今年第2季萎縮0.9%，首季萎縮1.6%，原因在於通膨漲升至40年來最高點，借貸成本也不斷上揚。

但市場將這些數據解讀為利多，因為美國國庫券殖利率走低，可能使聯準會有放鬆貨幣政策的空間。債券殖利率是未來利率的指標。

聯準會官員可望繼續升息，但分析師估計，這些官員9月將升息50個基點，相較下，聯準會過去2次會議分別升息了75個基點。

美股3大指數昨天收盤應聲勁揚1%以上，由對利率調升較敏感的科技股領漲。

多數亞股今天早盤追隨美股漲勢，但隨着交易進行，難以維持動能。

東京日經指數收盤小跌0.1%，以27801.64點作收；上海綜合指數滑落0.9%，收在3253.24點；香港因阿里巴巴未來財報堪憂帶動科技股出脫，恆生指數重挫2.3%，收20156.51點。

雪梨、首爾、台北和威靈頓股價都攀升。

© 2022 AFP