裴洛西訪台引發市場關注 亞洲多地股市先跌後漲

（法新社東京3日電） 投資人衡量美國眾議院議長裴洛西訪問台灣因而觸怒中國對股價的可能影響，亞股今天稍早下挫，但隨着交易進行，亞洲某些市場反彈收高。

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已因各經濟體開始受到通膨飆漲以及各國央行升息打擊而感到不安的市場，現又因為裴洛西（Nancy Pelosi）訪台使中、美緊張升溫，而致亞股早盤走低。

香港盛寶金融公司（Saxo Markets）大中華市場策略師黃永輝說：「就比較長期而言，美國和中國會有較多摩擦，我們已看到海外中國股票投資人出脫持股。」 除了俄羅斯入侵烏克蘭的戰況恐激化成更全面戰爭外，世界兩大超強美、中的緊張關係升高，則令股市憂心加劇。

香港和上海股市今天一度挫跌2%以上，台北和東京也曾下挫超過1%，不過台北、東京和香港股市稍後反彈。

GW&K投資管理公司Emerging Wealth Strategy基金投資經理馬錫（Thomas Masi）說：「身為對中國的投資方，我們顯然不希望看到緊張升高…但也有某些我們不了解的狀況存在，就風險報酬觀點而言，一旦風險升高，對某些股票會成為利多。」

台北股市加權指數上揚29.79點或0.2%，以14777.02點作收；東京日經指數漲升147.17點或0.53%，以27741.90點作收；香港恆生指數漲77.88點或0.40%，收19767.09點。首爾、新加坡和威靈頓也同步收漲。

上海下跌22.59點或0.71%，收在3163.67點。雪梨股市收跌0.3%。

© 2022 AFP