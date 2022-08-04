亞股隨美股漲勢多走高 市場關注中國對台軍演

（法新社香港4日電） 華爾街股市在穩健的經濟數據和亮麗的財報數據帶動下走高，亞洲股市今天隨着美股漲勢走高，與此同時，區域投資人關注中國在台海周邊舉行的軍事演習。

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國際油價今天延續前一天的賣壓，最新跡象顯示美國需求減弱。而石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）昨天決議將微幅增產。

美國最新公布的經濟數據顯示服務業意外好轉，緩解市場憂心美國經濟恐陷入衰退的疑慮，激勵美股三大指數走高。

市場目前將焦點轉向美國5日將公布的就業數據，希望從中一窺美國經濟狀況，這項數據也可能成為美國聯邦準備理事會貨幣政策辯論的依據。

亞洲緊繃的氣氛今天也較為緩和，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本周訪台觸怒北京當局，中國警告將以嚴厲的軍事和經濟回應，引發區域不安氣氛。

北京當局已暫停兩岸部分產品的進出口，並自今天開始舉行有史以來最大規模圍繞台灣軍事演習，這次的演習料將持續數日。台灣國防部表示，台灣備戰不求戰，應戰不避戰。

北京展現武力固然令市場投資人憂心，尤其在台灣幾乎被切斷對外進出下，但對於中國未有更進一步動作的情況下，市場稍微鬆了一口氣。

香港股市恆生指數今天大漲2.1%，收在20174.04點，領漲亞洲股市。上海綜合股價指數收漲0.8%，來到3189.04點。日股基準日經指數收漲0.7%，來到27932.20點。

至於其他亞洲股市，首爾、新加坡、馬尼拉、雅加達和威靈頓股市皆收漲。雪梨股市則近乎持平。台北股市則因中國軍演恐對進入台灣的海空航線造成影響而再度挫跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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