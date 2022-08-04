英銀27年最大升息動作 警告英國將面臨一年衰退

（法新社倫敦4日電） 英國央行英格蘭銀行今天採取1995年以來最大升息動作，將政策利率一舉上調50個基點（2碼）至1.75%，並預測今年英國通貨膨脹率將來到13%，還預警英國將面臨長達一年經濟衰退。

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這是英格蘭銀行（Bank of England）去年12月開始緊縮借貸成本以來，連續第6度升息，且這次幅度符合外界普遍預期。英國基準利率因此已由略高於0%的史上最低點，上升到目前的2008年12月以來最高水準。

英銀的行動，呼應從美國聯邦準備理事會（Fed）到歐洲中央銀行（ECB）7月採取的積極貨幣政策。受到俄羅斯侵略烏克蘭影響，全球通貨膨脹陷入火熱，各國央行連忙出手降溫。

英銀表示，英國通膨率預計將觸頂於13%，這將是超過42年來最高水準。

英銀在聲明中指出，自從5月以來，英國與歐洲其他地區的通膨壓力已顯着加劇，大部分是反映這段期間天然氣躉售價格幾乎翻倍，歸咎於俄羅斯對歐洲限制供氣及未來可能擴大減供。

英銀還發布另個悲觀消息，預測英國經濟將落入一段痛苦的衰退期，一直持續到明年底。

英銀表示：「英國國內生產毛額（GDP）成長速度正在減緩。最近的天然氣價格上漲，已導致英國和歐洲其他地區經濟活動展望再度顯着惡化。英國經濟如今預料將在今年第4季進入衰退期。」

不過，這次經濟衰退的幅度，將比2008年全球金融危機引發的衰退更小。英銀預測，英國經濟規模從最高點萎縮的幅度，頂多隻會達到2.1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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