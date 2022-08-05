油價下滑通膨疑慮降溫 亞股普遍收高

（法新社香港5日電） 由於原油價格跌回烏克蘭戰爭爆發前的水準，激勵投資人冀望通貨膨脹與中央銀行升息速度皆將放緩，亞洲股市今天收盤大多上揚。交易商目光轉向今天稍晚將公布的美國就業數據。

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儘管本周市場普遍呈現多頭，但樂觀情緒仍脆弱，有幾項因素令投資人擔憂，包括歐洲東部的衝突、中國在台灣周圍進行軍事演習，以及全球經濟可能衰退。

原油價格本周重挫超過10%，賣壓來自投資人預期經濟將萎縮、影響原油需求。數據也顯示，美國人目前比2020年夏天還少開車，當時卻是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰。

不過，雖然分析師紛紛預警經濟衰退，但股市交易商卻受到央行可能因此緩和貨幣緊縮速度的展望激勵。他們如今將密切觀察今天將公布的重要美國7月就業報告，以一窺這個全球最大經濟體的最新情況。

美國聯邦準備理事會（Fed）曾表示，它的利率決定受到經濟數據引導。換句話說，美國經濟若出現疲軟跡象，很可能意味聯準會任何升息動作不會太大。

東京股市今天收盤上漲0.9%，香港股市小漲0.1%，上海股市收盤揚升1.2%，雪梨、首爾、新加坡、曼谷和雅加達股市也都收高。台北股市終場更勁揚2.3%，因為兩岸開戰的疑慮降溫。

威靈頓和馬尼拉股市則收低。（譯者：張正芊/核稿：楊明�ィ

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