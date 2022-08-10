美國通膨減緩？ 專家看到好轉跡象

（法新社華盛頓10日電） 美國今天將公布備受關注的通膨數據，料顯示消費者物價至少會有些許緩和，在11月重要的期中選舉前，讓美國總統拜登稍稍喘口氣。

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受到疫情後報復性消費、全球供應鏈哀嚎、本土勞工短缺以及俄烏戰爭等因素影響，6月通膨年增率飆上9.1%，創40年新高。

但根據財經網站「市場觀察」（Market Watch），7月通膨年增率預估將降至8.6%。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，儘管政府尚未看到新的統計數據，但「我們知道天然氣價格已經下跌」。

「我們希望那些天然氣價格下跌會納入CPI通膨數據。」

美國物價持續攀升使得家庭預算捉襟見肘，連帶傷害了拜登聲望。

政敵指責拜登去年3月上任後不久端出的1.9兆美元（約新台幣53兆元）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困法案造成通膨，共和黨人現在又再次炮轟拜登的經濟政策，稱7日在聯邦參議院通過的「降低通膨法案」與其既定目的背道而馳。

魔鬼藏在細節里，專家擔心，與油價下滑連動的通膨趨緩，可能會被上漲的租金和房價抵銷。

KPMG首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）在推特上說：「更大的問題在擁房成本與房租。」

史萬克與其他經濟學家看法類似，都認為會看到不包含食物與能源的所謂基礎通膨率（underlying inflation）上升。6月基礎通膨年增率已增至5.9%。

華盛頓現在面臨的問題是，在經歷了兩個季度的經濟萎縮之後，是否有可能在不讓這個全球最大經濟體陷入衰退的情況下，持續地拉低通膨率。

為了抑制通貨膨脹，美國聯邦準備理事會（Fed）已4次升息，目前利率來到2.25%至2.5%的範圍。

好的方面是，美國勞動市場依舊活絡，7月份失業率更已降回疫情前的3.5%。

通膨數據將在本地時間今天上午8時30分公布。

© 2022 AFP