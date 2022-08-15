數據顯示中國經濟復蘇遲緩 亞股走勢不一

（法新社香港15日電） 受美國通貨膨脹緩和激勵，亞洲股市今天大多收漲，但樂觀情緒卻因數據顯示中國因嚴格防疫限制，而經濟復蘇遲緩，加上房地產行業面臨泡沫危機而受到打擊。

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中國人民銀行（央行）今天意外公告調降利率；數據顯示，全球第二大經濟體中國的經濟疲軟不振。

數據顯示中國7月工業生產與零售銷售成長率低於預期。7月份工業產出比去年同期成長3.8%，較6月的3.9%下滑，且低於分析師預期。

北京嚴格遵循清零政策阻礙經濟復蘇，當局迅速實施封鎖以及長時間隔離，打擊商業活動和消費復蘇。

香港澳盛銀行集團首席大中華經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）告訴彭博（Bloomberg），「7月的經濟數據非常令人警覺。清零政策持續重創服務業，阻礙家庭消費」。

CMC Markets公司分析師休森（Michael Hewson）說，7月零售數據證明了消費者信心薄弱。「中國經濟的疲軟，與執行清零政策的努力背道而馳。在確診數不斷攀升的情況下，政府幾乎沒有鬆綁跡象。」

「房地產的問題更是雪上加霜，許多購屋者正在停止支付住房抵押貸款，抗議工程延誤。」

香港股市收盤下跌0.7%，上海股市在盤中漲跌互見後微跌作收，吐回早前漲幅。

日本股市在亞股中表現突出，收漲1.1%，主因對美國通膨的憂慮緩解，且國內生產毛額（GDP）數據顯示，日本經濟在政府取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫營業限制後正在復蘇。

其他亞洲股市也受到華爾街提振呈現漲勢。在消費者和生產者物價指數顯示通膨顯着降溫後，美股12日收紅盤。

雪梨股市收漲0.5%；即使中國威脅要因美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）率團訪台而再次軍演，台北股市依舊終場上漲。

威靈頓、馬尼拉和曼谷股市都收漲；新加坡和雅加達股市收跌。首爾和孟買股市因假期休市一天。

© 2022 AFP