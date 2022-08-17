（法新社香港17日電） 美股維持漲勢，亞股今天隨油價上漲而走高。中國國務院總理李克強呼籲採取更多措施，提振陷入困境的經濟，有助帶動亞股上揚。

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各國央行升息以對抗失控的通膨，但這反過來加劇了對可能出現經濟衰退的擔憂，投資人試圖在不確定的環境中找到明確方向，仍然緊張不安。

儘管外界預期美國聯邦準備理事會（Fed）及其他央行將在今年剩餘時間繼續收緊貨幣政策，但也出現一種說法認為如果物價上漲速度放慢，他們將能夠在2023年放緩腳步，甚至可能轉向降息。 投資人希望對決策者的想法和下個月會議的計畫有所了解，將會仔細檢閱今天稍晚將公布的聯準會7月會議紀錄。 澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）策略師卡羅．孔（Carol Kong）說：「我們預期…會議紀錄會偏鷹派。如果會議紀錄顯示（官員）曾考慮在7月升息100個基點，我們不會感到驚訝。」聯準會6月和7月都一舉升息75個基點。

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）和居家修繕用品零售商家得寶（Home Depot）財報優於預期，讓人們樂觀認為，即使通膨仍居高不下，借貸成本也在上升，美國消費者仍然很有韌性。 中國央行15日意外宣布降息，昨天有報導指出，李克強召集占經濟總量約40%的6省領導人召開「經濟大省政府主要負責人座談會」，支持促進經濟成長的政策。 香港、上海、東京、雪梨、新加坡、威靈頓、台北和曼谷股市都收漲；首爾和馬尼拉股市則收跌。

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