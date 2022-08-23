沙烏地阿拉伯：OPEC+有辦法因應油價波動 減產是其一

（法新社利雅德22日電） 石油輸出國家組織（OPEC）領袖沙烏地阿拉伯的能源部長今天表示，OPEC與盟友有辦法可因應市場挑戰，其中包括「減產」。

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根據國營沙烏地新聞社（Saudi Press Agency, SPA），能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）接受彭博（Bloomberg）訪問時表示：「現有機制下，OPEC和結盟油國（OPEC+）具備承諾、彈性和辦法…因應這樣的挑戰，包括在任何時候減產。」

法新社報導，俄烏戰爭加上疫情後需求增加導致油價飆漲，西方國家呼籲增產之後，OPEC+上月同意9月每日增產10萬桶。

OPEC由13個成員國組成，加上以俄羅斯為首的10個結盟油國組成OPEC+。

他們原本同意提高7月和8月每日產量近65萬桶，但一直難以達到配額。

由於供應增加以及對經濟前景惡化的擔憂，油價已從6月高峰迴落。

阿卜杜拉齊茲親王受訪時表示：「在最需要明確性的時候，波動和低流動性對市場發出了錯誤訊號。」

阿卜杜拉齊茲親王表示，石油期貨市場陷入「流動性低和極度波動的惡性循環」，「未經證實的『需求破壞』相關報導、不斷出現的大量恢復供油新聞，以及價格上限、禁運和制裁潛在影響的模糊與不確定性」，更讓惡性循環擴大。

「需求破壞」是指需求曲線因能源等商品長期處於高價或供應受限，朝着對商品需求較低的方向永久往下移動。

根據月度報告，7月OPEC增產16萬2000桶，來到每天2880萬桶，其中大部分來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特。

© 2022 AFP