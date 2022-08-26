亞股漲多跌少（中央社香港26日法新電）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於全球央行年會發表重要演說之前，美國股市反彈，亞洲股市今天也大多收高。市場預期鮑爾將重申升息以對抗通膨的計畫。

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美國和中國監管機構之間的談判取得進展，阿里巴巴和京東等中國科技巨擘可能不用面臨在紐約下市的命運，這也帶動了強勁的買氣。

全球股市從6月的低點反彈近兩個月後，近幾周來卻起伏不定，儘管一些經濟數據激勵人心，但不少聯準會官員重申將繼續收緊貨幣政策的承諾。

主要國家央行總裁、官員及重量級經濟學家將齊聚一堂，參加美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會，現在所有人的目光都集中在鮑爾預計今天稍晚發表的談話。

官員試圖降低創下40年來新高的通膨率之際，大多數人預期鮑爾會證實未來將進一步升息。

現在的關鍵問題是，在6月和7月分別升息3碼後，未來幾個月聯準會收緊貨幣政策的程度將有多大，外界預期下個月將宣布升息2碼。 美國股市3大指數昨天都收高，那斯達克指數和標準普爾500指數漲幅均超過1%。

亞股今天也跟漲，東京、香港、雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷和馬尼拉股市都收高；上海、雅加達、威靈頓股市則收跌。

© 2022 AFP