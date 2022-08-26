英國能源價格上限調高8成 窮人保暖果腹恐須擇一

（法新社倫敦26日電） 冬天即將來臨，英國政府今天在嚴重的生活費用暴增危機中，宣布電力和天然氣價格上限大幅提高80%，平均為3549英鎊（約新台幣12萬6400元）。

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英國天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）表示，俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭後，天然氣批發價格飛漲，因此自10月起，現行每年能源價格上限1971英鎊（約新台幣7萬元），將提高至平均3549英鎊。

Ofgem在聲明中表示：「這次（能源價格上限）調高，是反映全球天然氣批發價格持續飆升，隨着全世界陸續自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中解封，能源也開始漲價，又因俄羅斯逐漸斷供天然氣給歐洲而漲得更高，到了破紀錄的地步。」

消息傳出後，慈善團體強烈抗議。他們認為，英國的通貨膨脹率已經突破10%，由於能源費用暴增，預期未來數月還將高達13%，許多家庭將面臨多年來「最凄涼的耶誕節」之一。

對抗貧窮的專家們說，英國這次調漲能源價格上限，幅度幾乎翻了一倍，很可能迫使數百萬人陷入沒錢買燃料的困境，這些人將不得不在暖氣和糧食之間做出選擇。

英國目前的通膨率已達1982年以來最高點，預料年底之前將步入衰退。

約克大學（University of York）估計，58%的英國家庭明年將面臨燃料短缺的風險。

明年1月危機預料還會進一步惡化，因為從明年起，Ofgem將會每3個月評估一次能源價格上限，而非過去的每年兩次，因此推估英國家庭的平均帳單可能會超過5000英鎊。

© 2022 AFP