（法新社香港31日電） 亞洲股市今天大多數恢復跌勢，投資人擔心，美國聯邦準備理事會（Fed）透過升息來對抗通膨的決心將使全球最大經濟體美國陷入衰退。

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全球股市從6月的低點反彈後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周警告，聯準會需要進一步收緊貨幣政策，才能在對抗通膨中取得成功，這使得投資人憂心忡忡，全球股市再次重挫。

美股3大指數昨天連續第3天下跌，寫下一個月低點。美國消費者信心指數和職位空缺數據優於預期，意味儘管近期升息和通膨創40年高點，但經濟仍保持韌性。

但分析師表示，這些數據代表利多就是利空的例子，因為它們將讓聯準會能夠堅持進一步升息的計畫。市場對下個月聯准將連續第3次升息3碼的預期正在增長。

投資人現在正在等待9月2日公布的美國就業數據，以更完整了解經濟狀況。 然而，分析師表示，由於通膨和升息以及烏克蘭戰爭、地緣政治緊張局勢和中國受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情破壞的經濟等其他問題，試圖要在未來幾個月內製定計畫將很棘手。

北京的清零政策使製造業受到封鎖措施衝擊，加上高溫造成限制供電，中國8月官方製造業採購經理人指數（PMI）再次緊縮，使上海股市領跌亞股。

東京、雪梨、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也都收跌；香港、首爾、台北和雅加達股市則收漲。

© 2022 AFP