投資人逢低進場 亞股大多收高

（法新社香港6日電） 在亞洲股市投資人想辦法補回昨天損失之下，亞股今天收場大多數拼出紅盤。但市場仍籠罩多重疑慮，包括歐洲能源危機惡化、中國經濟放緩及央行為努力壓抑通膨所採取的行動。

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俄羅斯為報復因侵略烏克蘭而受到的制裁，決定不恢復對歐洲供應天然氣。這在昨天交易市場上掀起震撼，因為外界如今更加預期，主要國家將落入痛苦的經濟衰退。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）表示：「對大多數人來說，這不該令他們驚訝。因為一般普遍預料，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在某個時機會出這張牌。」

「如今他出牌了，俄羅斯就幾乎沒有其他條路可走。而雖然天然氣價格應聲勁揚，但終場已從盤中最高點回落許多。」

儘管各國中央銀行正紛紛調高借貸成本來對抗物價漲勢，但對於通貨膨脹主要來源油價，它們卻幾乎沒有影響力。

而石油輸出國家組織（OPEC）和其他重要產油國昨天意外宣布減產，引發2種主要國際油價應聲上漲。

美國股市昨天因國定假日休市，使得亞股今天缺乏新的催化劑來帶動買氣，早盤在漲跌間擺盪，但隨着交易時間過去，總算走出上揚態勢。

上海股市今天收盤上漲1.4%，利多來自中國公布新的振興經濟措施。但分析師提醒，股市交易商仍只希望見到中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫清零策略出現鬆綁跡象。這項策略已使得數以百萬計中國民眾活在封城下，對經濟活動構成威脅。

新加坡、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收高，東京股市微漲收平，香港股市則小跌0.1%。

雪梨股市也收黑，因為澳洲央行今天升息至接近8年高點，並警告接下來環境還會更艱苦。威靈頓股市跟進收跌。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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