歐洲史上最大IPO 福斯：推進保時捷今年上市計畫

（法新社法蘭克福5日電） 德國福斯汽車集團今天宣布推進保時捷（Porsche）上市計畫，有望成為歐洲規模最大的IPO交易之一。

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德國福斯汽車集團（Volkswagen）今天發出的聲明說：「福斯董事會今天決定…對保時捷公司的優先股進行首次公開募股（IPO），目標是2022年9月底/10月初在法蘭克福證券交易所（Frankfurt Stock Exchange）受監管的市場上市。」

「如果IPO成功，福斯汽車公司將在2022年12月召開一次特別股東大會，屆時將向股東提議派發相當於配售優先股總收益49%的特別股息，也將分配普通股的出售。」

這家汽車巨頭2月24日正式宣布打算繼續進行IPO。

福斯新任執行長布魯莫（Oliver Blume）表示，「這對保時捷來說是歷史性的一刻」。他說，保時捷可以擁有「更大的獨立性」，成為「世上最富有的跑車製造商」之一。

俄烏戰爭爆發對金融市場帶來不確定性，導致股市暴跌，也讓經濟前景蒙上陰影，但保時捷這個豪車品牌持續吸引投資人注意，根據彭博，投資人認為保時捷的價值在600億至850億歐元之間。 根據報導，有意投資者包括卡達主權財富基金、奢侈品牌集團酩悅軒尼詩－路易威登（LVMH）。

© 2022 AFP