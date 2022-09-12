歐美料積極升息打通膨 亞股收紅
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（法新社香港12日電） 受到美國與歐洲股市上周結尾勁揚加持，亞洲股市今天收盤上漲。主要由於投資人已經預期，央行還會繼續升息來壓制通貨膨脹。
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歐洲中央銀行（ECB）上周歷史性升息75個基點（3碼），歐元兌美元彙價持續升值。市場人士預期，歐洲央行10月還會進行類似幅度升息。
本周全球市場人士將密切關注預定明天公布的美國8月通膨數據，消費者物價指數（CPI）漲幅預測將略降至8%，但仍然遠高於美國聯邦準備理事會（Fed）的2%目標。
股市交易商預料，聯準會連續2度升息3碼後，下周將再度大幅調高利率。
不過，盛寶金融（Saxo Capital Markets）策略師查納納（Charu Chanana）接受彭博電視台（Bloomberg Television）訪問時提醒，市場恐怕較為擔憂美國通膨數據意外下降，美元可能因此進一步走貶。
東京股市今天受到日圓貶值激勵，收盤勁揚1.2%，由科技類股領漲；雪梨、新加坡、台北、威靈頓、曼谷與雅加達股市同樣收高。上海、香港與首爾股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）
© 2022 AFP