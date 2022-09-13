美國通膨數據出爐前 亞股多數收紅

（法新社香港13日電） 美國即將公布重要的物價數據，預料將顯示全球最大經濟體的通貨膨脹略微降溫，但恐怕仍不足以扭轉央行的升息態勢。投資人預先調整倉位，亞洲股市今天大致延續全球股市漲勢收高。

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美國今天將公布8月消費者物價指數（CPI），分析師預測，由於汽油價格下跌，通膨率將由6月創下的40年高點9.1%降至8%。

儘管如此，這很可能不會令美國聯邦準備理事會（Fed）放慢貨幣緊縮步伐。預料美國央行將在下周政策會議時，決定再度升息75個基點（3碼）。

美國股市昨天收盤勁揚，標普500指數終場上漲1.1%，延續上周中止連續3周跌勢的買氣。

紐約外彙經紀商安達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）指出，華爾街股市鎖定今天的通膨報告，結果很可能顯示物價壓力降溫，但不會令聯準會改變維持積極緊縮貨幣政策的立場。

歐洲中央銀行（ECB）上周也加入大力緊縮行列升息3碼，且分析師預測10月會議還會再升3碼。

東京股市今天收盤上漲0.3%，尾盤漲幅收斂，因近幾個交易日走揚後氣氛轉趨謹慎。岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）認為，在美國CPI數據即將公布前，投資人尋求「軋平他們的倉位」。

首爾和上海股市結束長周末假期後開市，收盤分別勁揚2.7%與小漲0.1%；雪梨、新加坡、台北與雅加達股市同樣收紅。

但香港股市收低0.2%，威靈頓、馬尼拉和曼谷股市也都收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP