美CPI超乎預期引發升息憂慮 亞股隨美股挫跌

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（法新社香港14日電） 亞洲股市今天隨着前一天的美國和歐洲股市頹勢走跌，美國最新公布的通膨數據超乎預估，引發市場憂心美國聯準會（Fed）將持續升息的疑慮，投資人紛紛拋售持股。