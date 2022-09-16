投資人關注Fed利率決策 亞股收盤普遍下挫

（法新社香港16日電） 投資人持續對於全球通膨居高不下和美國聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的可能性感到擔憂，亞洲股市追隨美國華爾街跌勢，各國指數今天普遍下挫。

廣告 繼續瀏覽後續

根據今天公布的最新數據，儘管中國經濟受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫相關限制措施、熱浪和房地產市場不景氣惡化的衝擊，中國8月工業產值和零售銷售額超出預期。

然而，這些數據幾乎沒有提振中國股市主要指數，上海證券交易所綜合股價指數今天收盤重挫2.3%，香港恆生指數收盤下跌0.9%。

美國股市3大指數昨天盤中曾短暫上漲，但之後漲幅收斂轉為下跌，終場收挫。雖然美國總統拜登（Joe Biden）宣布達成一項臨時協議，避免了可能發生的鐵路工會罷工，可是投資人幾乎沒有獲得任何安慰。

所有人的目光仍聚焦在美國聯邦準備理事會，聯準會已經連續兩次升息75個基點（3碼），各界普遍預期聯準會將第3度升息3碼。

分析師們也預估，美國聯準會將持續升息，試圖為過熱的經濟降溫並對抗通膨問題。各大經濟體的通膨率仍接近數十年來高點。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）談到進一步升息可能會使美國經濟陷入衰退的疑慮。

莫雅表示：「最新一輪數據顯示，勞動力市場依舊強勁且經濟緩慢地放緩，聯準會可以堅持積極升息。」

他還說：「聯準會將美國經濟推入嚴重衰退的風險正在增加，但目前的數據並不支持這項論點。」

東京、上海、香港、首爾、台北、孟買和雪梨股市今天收盤全面下跌，這與聯準會下周做出利率決策前的整體市場情緒一致。

© 2022 AFP