亞股收跌 市場靜待聯準會升息動向

（法新社香港21日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）即將召開決策會議，預料將會宣布連續第3度大幅升息之際，亞股今天收跌。而在俄羅斯升高在烏克蘭的戰事後，美元兌英鎊和歐元彙價再創數十年來新高。

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各國央行加速升息以對抗數十年來高點通膨，在憂心升息恐造成主要經濟體陷入衰退的疑慮下，世界各地市場紛擾不斷。

聯準會稍後將公布最新升息動向，市場分析師普遍預估聯準會將再升息3碼。不過，也有部分分析師預估升幅可能達4碼，亦即調高利率整整1個百分點。

市場已將聯準會升息反應在股價上，但聯準會的經濟預測，以及主席鮑爾（Jerome Powell）會後記者會上的發言，才是投資人關注的焦點。

城市指數（City Index）分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）說：「成交量持續清淡，市場氣氛謹慎，沒人會在還沒聽到聯準會怎麼說，以及決策官員認為升息循環將於何時結束之前，建立龐大的部位。」

「並不是升息，而是聯準會下一步計畫怎麼做，才是帶動市場走勢的因素。」

聯準會官員連月來一再表示，唯有在通膨回落下來，且持續受到控制的情況下，聯準會的強硬立場才會轉趨溫和。

外界因此警告利率短期內不太可能調降，可能要等到2024年才會降息。美國和其他主要經濟體將更有可能陷入衰退。

除了聯準會外，本周還有其他央行召開決策會議。瑞典央行本周宣布升息1個百分點，出乎市場意料之外。英國和瑞士央行本周預期也將宣布進一步升息。

今天的亞洲股市從昨天的反彈走勢中回跌。其中日股日經225指數收挫1.4%，來到27313.13。港股恆生指數收跌1.8%，來到18,444.62點。上海綜合股價指數收低0.2%，來到3117.18點。

此外，雪梨和馬尼拉股市跌幅逾1%。首爾、新加坡、威靈頓、雅加達和台北股市都收黑。

© 2022 AFP