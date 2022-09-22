美聯準會升息3碼 亞股紛挫跌

（法新社香港22日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）連續第3次決議升息3碼，同時表示還會持續升息，並警告打擊通膨可能對美國經濟造成負面影響，亞洲主要股市今天聞訊多收跌。

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市場普遍預期聯準會昨天升息3碼，但對聯準會預測明年一整年利率可能維持在4%以上而感到意外。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申對抗攀至40年高點通膨的決心，但坦承打擊通膨將對美國民眾造成不利的衝擊。

鮑爾表示：「我們必須克服通膨。我也希望有一種無痛的方法可以實現這點，但並沒有。」

信安環球投資公司（Principal Global Investors）首席策略分析師夏哈（Seema Shah）說：「從最新利率預測看出，聯準會正在引導（經濟）硬着陸，軟着陸幾乎是不可能。」

市場評論員現在預估，聯準會接下來11月的決策會議將第4度升息3碼。

華爾街三大指數昨天全面挫跌，道瓊工業指數重挫522.45點、跌幅1.7%，標準普爾500指數與以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅分別為1.71%、1.79%。

亞洲股市今天隨着美股頹勢挫跌，其中港股跌至11年低點，恆生指數收跌1.6%，來到18147.95點。上海綜合股價指數挫0.3%，來到3108.91點。日經指數跌0.6%，收在27153.83點。

至於其他亞洲股市，雪梨、首爾、台北和吉隆坡股市收跌。新加坡股市近乎持平，曼谷、雅加達和威靈頓股市則收漲。

© 2022 AFP