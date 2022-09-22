英格蘭銀行再升息2碼

（法新社倫敦22日電） 英國中央銀行英格蘭銀行今天再度升息2碼，以對抗飆升的通貨膨脹率，並且警告英國經濟已經陷入哀退。

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全球致力抑制失控的通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）和歐洲其他國家央行都採取進一步緊縮貨幣政策，英格蘭銀行（Bank of England）的升息決定為各國央行忙碌的本周畫下句點。 英格蘭銀行因英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，升息決策從上周延至今天宣布。

調升主要利率0.5個百分點至2.25%的決定符合大部分��場預期，這也是英格蘭銀行繼8月作出自從1995年以來最大升息幅度的決定以來，再一次升息50個基點。 部分評論原本推測，英格蘭銀行可能會跟歐洲中央銀行（European Central Bank）和聯準會一樣地升息0.75個百分點。如果這樣的話，那將是英國30年來最大升息幅度。 俄羅斯侵略烏克蘭，導致能源和糧食價格漲勢猖獗，全球各地消費者物價都飛漲，創數十年來最高水準。 各國央行升息因應，推升消費者和企業償還貸款成本，助長經濟哀退疑慮，導致英國生活成本危機惡化。 英格蘭銀行同時表示，英國經濟已經進入哀退。 聯準會昨天調升利率0.75個百分點，為連續第3次大幅升息。聯準會升息的前一天，瑞典中央銀行（Riksbank）宣布大幅調升利率1個百分點。 瑞士國家銀行（Swiss National Bank）今天升息0.75個百分點，使政策利率自2015年以來首度擺脫負利率，意味存戶不必再為存款支付費用。 挪威央行今天也升息0.5個百分點，使利率達到逾10年以來最高。 不過日本銀行（Bank of Japan）反其道而行，維持超寬鬆貨幣政策不變，導致日圓兌美元彙價創24年來新低。

外界批評英格蘭銀行太晚針對飆升的通膨採取行動，在新首相特拉斯（Liz Truss）提出要針對其運作獨立性進行檢討後，英格蘭銀行本月稍早曾自我辯護。

© 2022 AFP