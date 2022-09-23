央行爭相升息恐引發衰退 亞股全倒

（法新社香港23日電） 為對抗居數十年高點的通貨膨脹，美國聯邦準備理事會（Fed）等多國央行再度積極升息，引發投資人害怕經濟衰退來臨，全球股市應聲走跌。亞洲股市今天再度籠罩賣壓，收盤全倒。

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由於物價上漲見不到緩和的確實跡象，貨幣決策官員被迫採取攻勢，警告若不採取行動，長期效應要比經濟遭受短期打擊更痛苦。

聯準會21日決定連續第3度會議升息75個基點（3碼），並預警將繼續升息，還說利率很可能在2024年之前都不會調降。

其他像英國、瑞典、挪威、瑞士、菲律賓和印尼等國家的央行，近日也都採取類似行動。種種一切預告股市前景黯淡。

美國投資銀行顧問公司艾維克股票部門艾維克ISI（Evercore ISI）副董事長谷哈（Krishna Guha）表示：「我們認為，這個新的利率『再更高時期又更長』的發展路徑，令人聯想到（經濟）硬着陸可能性大增，因此不光是（央行立場）明確鷹派，對追求風險也明確不利。」

美國公債也反映投資人對經濟衰退的預期心理增強，10年期公債殖利率躍升至3.7%，來到10年高點。

歐洲主要股市倫敦、巴黎和法蘭克福昨天收盤全都挫跌逾1%。美國股市標普500指數昨天收盤更翻落到6月以來新低，瀕臨跌破今年最低點；道瓊工業指數和那斯達克指數也雙雙收挫。

亞洲股市今天接棒走軟，香港股市收盤挫低1.2%，上海股市收跌0.7%，雪梨、首爾、新加坡、台北和孟買股市全都挫逾1%，威靈頓、馬尼拉、曼谷、雅加達和吉隆坡股市也全數收黑。

東京股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）

© 2022 AFP