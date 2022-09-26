經濟衰退疑慮烏雲密布 亞股一片慘跌

（法新社香港26日電） 亞洲股市今天再度一片慘跌，利空來自投資人更加預期，各國中央銀行為了對抗失控的通貨膨脹而繼續升息，將導致大幅且痛苦的經濟衰退。

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包括美國、英國、瑞士和瑞典等若干國家的央行，近日都宣布再度調高借貸成本。加上官員重申，即使會造成經濟衰退，也要專註打擊通膨，股市應聲陷入沉重賣壓。

不過，這波拋售潮受傷最重的是英鎊。在英國新財政大臣誇騰（Kwasi Kwarteng）提出他具有爭議性的迷你預算書後，英鎊兌美元彙價上周貶破1.10美元，創1985年以來首見。

然而，即使英國市場已因此動蕩不安，誇騰卻還說，他有意宣布更多減稅措施。英鎊彙價今天應聲續貶，在亞洲交易時間甚至一度貶值至1.0350美元的空前低價。

英鎊大跌正值全球股市因經濟衰退疑慮而大受打擊。各國央行為了對抗停留在數十年高點的通膨，大幅縮緊貨幣政策，卻令市場更加擔憂衰退風險。

美國股市三大指數上周收盤重挫，道瓊工業指數更跌到2年低點。亞股今天跟進走軟。

東京股市今天結束長周末假期恢復開市，收盤挫跌2.7%；首爾股市也重挫逾3%。上海股市終場挫低1.2%，雪梨、新加坡、台北、雅加達、曼谷、吉隆坡和孟買股市全數同樣收黑。

香港股市盤中一度走揚，因港府宣布將放寬國際旅客的嚴格旅館隔離措施，但漲勢無以為繼，收盤下跌0.4%。威靈頓和馬尼拉股市則分別因紀念英國女王放假及颱風，而休市一天。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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