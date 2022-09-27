美元漲勢減弱 亞股走勢分歧

（法新社香港27日電） 美元兌其他主要貨幣彙價昨天強勁升值後，今天稍微走軟。亞洲股市行情回穩，收盤漲跌互見，但投資人情緒依舊受到經濟衰退疑慮影響。

廣告 繼續瀏覽後續

正當世界各國中央銀行紛紛升息來打擊通貨膨脹，市場焦點主要擺在美國聯邦準備理事會（Fed）日益鷹派的語調。美國央行已經連續3度升息3碼，並警告會繼續調高利率。

這促使投資人大買美元，導致美元兌一些主要對手貨幣彙價攀升至歷史高點或數十年新高，包括英鎊貶值至空前低點，歐元貶值至20年新低，日圓也回落至上周日本政府出手干預時價位。引發日本、中國到英國等多國政府大為緊張。

不過，美元漲勢今天失去動力，金融市場略為回穩。然而分析師警告，由於全球升息行動未歇，加上地緣政治危機仍待化解，市場波動性依舊高漲。

除此之外，通貨膨脹仍然頑強停留在高位，也令投資人擔憂。

Markets.com分析師威爾森（Neil Wilson）表示：「美元的強勢，仍是目前金融市場走勢動力來源，或應該說是破壞因素。它不僅正在打擊貨幣市場的相對穩定，也是股市走軟的一大原因。」

美國股市昨天收盤再度重挫，標普500指數跌到2020年12月以來最低點。但亞洲股市今天有漲有跌。

東京股市收盤上漲0.5%，上海股市勁揚1.4%，雪梨、首爾和台北股市也收高。但新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市收黑。香港股市則收在平盤。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP