OECD：「為戰爭付出代價」 世界經濟將放緩

（法新社巴黎26日電） 經濟合作暨發展組織（OECD）今天表示，受到俄烏戰爭的影響，明年世界經濟將受到比先前所預測更大的打擊。

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總部位於巴黎的OECD發布一份題為「為戰爭付出代價」（paying the price of war）的慘淡報告，宣稱在生活成本已快速飆升的情況下，戰爭加劇了通貨膨脹壓力。

OECD稱，Covid疫情仍持續對全球經濟產生影響，而隨着各國央行爭相為過熱的物價降溫，上升的利率也影響了經濟成長。OECD報告中說：「許多指標已轉向更差，而全球成長的前景黯淡。」

OECD表示，今年第二季全球成長停滯不前，許多經濟體的數據「現在皆指向一個長期的低迷成長」。而該組織對全球經濟2023年的成長預測，已從6月估計的2.8%下調至2.2%。

20國集團（G20）中除了土耳其、印尼和英國外，幾乎所有國家的經濟前景都被下調。世界最大的經濟體美國，2023年成長將放緩至 0.5%。

中國經濟受到嚴格的疫情封鎖打擊，今年成長預測被大幅下調至3.2%，2023年的成長預測則為4.7%。

歐洲最大的經濟體德國明年預計將陷入衰退，而今所見已萎縮0.7%，較之前預測下降2.4個百分點。在歐洲，德國經濟受到的打擊最嚴重，因為它極度依賴俄羅斯天然氣，而莫斯科疑似為報復西方制裁，已大幅削減天然氣供應。

歐元區整體將呈現0.3%的微弱成長，較原先預測的1.6%大幅下調。OECD此前已下調2022年全球成長預測，目前維持在3%不變。

為突顯俄羅斯入侵烏克蘭的影響，OECD稱，現在預計2023年的全球產出，將比2021年12月戰爭前所預估的降低2.8兆美元。

為抑制通膨，各國央行紛紛提高利率，這是必要舉措，但也可能將經濟推向衰退。OECD稱，貨幣緊縮是「全球成長減緩的關鍵因素」。

OECD警告，全球經濟預測「存在重大的不確定性」。2023年，更嚴重的燃料短缺可能使歐洲經濟進一步減少1.25個百分點，並使全球經濟成長減少0.5個百分點。

© 2022 AFP