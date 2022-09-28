經濟衰退和俄烏戰爭憂慮 亞股挫跌

（法新社香港28日電） 隨着市場憂心經濟衰退，加上投資人日益關切俄羅斯和西方的緊張關係，亞洲股市今天全面挫跌，其中香港恆生指數重挫逾3%，領跌區域股市。

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英國新任財政大臣誇騰（Kwasi Kwarteng）上周公布減稅案引發市場震蕩，英鎊彙價一度貶至歷史低點，市場投資人密切關注。

亞股昨天雖微幅上漲，但歐美股市再度挫跌，美國最新數據顯示消費者信心意外好轉和房屋銷售攀升，引發華爾街股市波動。

這些經濟數據指向美國這個全球最大經濟體具韌性，儘管美國聯邦準備理事會（Fed）已連續三度調高利率，且11月料再繼續升息，以對抗攀至40年來高點的通膨。

聯準會類似緊縮貨幣政策的前景對股市帶來重創，被視為未來利率指標的美國10年期公債殖利率2010年以來首次觸及4%。

美股道瓊和標準普爾500指數昨天雙雙重挫，以科技股為主的那斯達克指數則是微幅上揚。

亞股今天恢復跌勢，其中香港恆生指數收盤重挫3.4%，來到17250.88點。上海綜合股價指數收跌1.6%，來到3045.07點。日經指數收挫1.5%，來到26173.98點。

至於亞洲其他股市，首爾、台北和馬尼拉股市跌幅都超過2%。雪梨、威靈頓、雅加達和曼谷等股市也收低。

© 2022 AFP