通膨居高不下 亞股走勢分歧

（法新社香港30日電） 受到美國股市昨天再度深跌影響，亞洲股市今天收盤走勢分歧。投資人負面情緒來自通貨膨脹持續升溫，以及各國央行官員為了努力讓物價獲得控制，表現出的貨幣政策態度日益鷹派。

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包括德國、比利時等數個國家本周公布的數據顯示，物價與去年同期相較漲幅仍高達約10%。這顯示各國金融首長對抗通膨仍有條漫漫長路，股市展望也黯淡。

另一方面，本周稍早重貶的英鎊延續反彈漲勢，兌美元彙價由26日的歷史低點1.0350美元回升到今天短暫突破1.12美元，利多來自英國央行英格蘭銀行（Bank of England）承諾將購買710億美元的長期公債，來支持受重創的金融市場。

不過，投資人仍舊擔憂英國經濟情況，以及倫敦舉債數以十億計美元恐衝擊利率。觀察家並警告，英銀在11月的下次政策會議，可能宣布升息多達1.5個百分點（6碼）。

而在美國，聯邦準備理事會（Fed）官員也再度重申，有意繼續升息直到平息通膨壓力，即使造成全球最大經濟體美國衰退也在所不惜。 美國最新出爐的初次申請失業給付人數跌破20萬人，創5月以來首見，這使得美國央行將連續第4度升息0.75個百分點（3碼）的機率又更高。

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）表示：「如果經濟繼續展現韌性，但通膨率又繼續遠高於聯邦資金利率，那麼高風險資產價格就沒有機會顯着走揚。」

美國股市三大指數昨天全數重摔，標普500指數更收在2020年11月以來最低點，為今天亞洲股市增添賣壓。

上海股市收盤下跌0.6%，利空來自中國公布的9月數據顯示，全球第二大經濟體的製造業和服務業再度因部分地區防疫封鎖而遭遇困難。

東京股市收盤重挫1.8%，雪梨、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市也全數收跌。不過香港股市收漲0.3%，新加坡、雅加達和孟買股市同樣收紅。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）

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