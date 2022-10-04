澳洲央行升息1碼 力道低於外界預期

（法新社雪梨4日電） 澳洲中央銀行今天決議的升息幅度低於外界預期，激勵澳洲股市勁揚，收盤大漲3.8%，但拖累澳元兌美元彙價走貶。官員日益憂心升息和通膨造成全球經濟減緩。

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澳洲中央銀行澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）今天決議升息0.25%（1碼），升息幅度只有外界預期的一半，基準利率來到9年高點2.60%。

澳洲央行在聲明稿中指出，該行已在短期內大幅升息。然而，澳洲央行仍維持今年通膨預期在7.75%高點不變，之後在2023年回落至4%出頭。

澳洲央行表示：「一如大多數國家，澳洲通膨過高。」澳洲央行還指出，物價高漲主要受到全球因素以及澳洲支出強勁的帶動。 此舉凸顯央行的貨幣決策有如走鋼索，必須小心翼翼，在壓低通膨的同時，還要避免讓經濟陷入衰退。不少評論家警告，央行在對抗通膨的戰爭中可能會落敗。 美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）和歐洲中央銀行（European Central Bank）已表示，接下來的決策會議將繼續升息。

雪梨股市ASX 200指數收漲3.8%，澳元兌美元彙價則一度貶至1澳元兌0.6451美元。

城市指數（City Index）資深市場分析師辛浦森（Matt Simpson）表示，澳銀的這項決定反應實際的情況。「（成長）趨勢已經向下。只要中期通膨預期持續表現佳，擴大升息的機率慢慢降低。」

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，央行升息和國際對經濟成長減緩的警告，將左右他即將公布的預算計畫。澳洲將在三周後公布預算計畫。

查默斯在記者會上表示：「全球經濟上空再度烏雲密布。」「假裝全球經濟沒惡化是沒用的，假裝通膨攀升沒對家庭支出造成衝擊也是沒用的。」

© 2022 AFP