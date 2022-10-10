憂美國擴大升息 港股領跌亞股

（法新社香港10日電） 美國最新就業數據超乎預估，引發市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）將再度大幅升息的疑慮，亞洲股市今天受到拖累挫跌。市場投資人現將目光放在美國13日公布的最新通膨數據。

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美國7日公布9月新增就業人數雖比8月減少，卻仍超乎預估，顯示勞動市場依然緊俏，凸顯聯準會對抗處於40年高點的通膨，面臨艱鉅的任務。

在市場把焦點放在13日出爐的美國9月消費者物價指數的情況下，決策者持續採取強硬立場，警告即便升息可能引發衰退，仍不會放緩升息步伐。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「美國周五（7日）公布就業報告後，股市的賣壓和美元走堅，反映了市場憂心聯準會暫緩升息的難度高。」

亞洲股市今天延續美國華爾街股市的跌勢，香港股市跌幅近3%。

中國剛結束十一黃金周，股市恢復交易。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，投資人憂心當局在中共召開20大前夕再祭封控措施影響，中國股市終場收跌。

中國科技股也受到華府7日宣布一系列晶片出口管制措施影響重挫。此舉目的在限制中國採購和製造具軍事用途的高階晶片，增添美中緊張關係。

日本股市今天適逢國定假日休市。香港恆生指數重挫523.39點，跌幅2.95%，收在17216.66點。上海綜合股價指數收跌50.25點，或1.66%，來到2974.15點。

至於其他亞股，首爾和台北股市適逢假日休市。雪梨、新加坡、曼谷、馬尼拉、雅加達和威靈頓股市則面臨強勁賣壓，都收跌。

© 2022 AFP